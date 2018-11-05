Очередные санкции в отношении Ирана, которые вступят в силу в понедельник, 5 ноября, станут самыми жесткими и заставят Тегеран пересмотреть свою роль на международной арене.

Очередные санкции в отношении Ирана, которые вступят в силу в понедельник, 5 ноября, станут самыми жесткими и заставят Тегеран пересмотреть свою роль на международной арене. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в воскресном интервью телеканалу Fox News.Санкции, которые начнут действовать менее чем через сутки, станут частью "политики максимального давления" на Иран, проводимой президентом США Дональдом Трампом. Цель очередного давления — изменение Ираном "своего злонамеренного поведения", отметил госсекретарь.Первый этап ужесточения санкций против Ирана стартовал в начале августа и коснулся автомобилестроительного сектора Ирана, торговли золотом и рядом металлов. Ноябрьские санкции коснутся более 600 физических лиц и компаний в Иране, в основном относящихся к нефтяному и финансовому секторам экономики.Выступая в эфире, Помпео в очередной раз назвал Иран "крупнейшим в мире государством — спонсором терроризма".В воскресном интервью Помпео затронул и тему дальнейшего сотрудничества США и Саудовской Аравии после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. "Мы сохраним стратегическое партнерство с Саудовской Аравией", — сказал он, правда, добавил, что Штаты будут добиваться наказания всех причастных к убийству.Журналист исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он обратился за разрешением на брак. 19 октября останки журналиста были найдены в колодце на территории консульства.