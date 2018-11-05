Посольство США на Украине призывает Киев наказать исполнителей и заказчиков убийства херсонской активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Убийц советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк призывает наказать посольство США на Украине.Пост соответствующего содержания был опубликован в социальной сети Twitter.Посол Йованович выразил глубочайшие сожаления в связи со смертью Гандзюк. И призвал украинскую власть привлечь преступников к ответственности.Посол Йованович: вЁд ЁменЁ уряду США й американського народу висловлюю свої найглибшЁ спЁвчуття родинЁ й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинцЁв до вЁдповЁдальностЁ, включно з замовниками.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 4 ноября 2018 г.31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшую госпитализировали, все время она была в больнице в тяжелом состоянии. После ее смерти дело, наследовавшееся как покушение на убийство, было переквалифицировано на заказное умышленное убийство.