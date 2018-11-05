Пловец Росс Эджли стал первым в истории человеком, который обогнул Великобританию вплавь.

Пловец Росс Эджли стал первым в истории человеком, который обогнул Великобританию вплавь, передает канал "Россия 24".Экстремал преодолел почти 3 тысячи километров вокруг острова за 5 месяцев. На берег за это время не сошел ни разу, ночевал на яхте. В день проплывал примерно по 12 километров — в гидрокостюме, но без ласт. Сам он рассказывает, что приливы иногда помогали ему плыть со скоростью 16 километров в час. Это крейсерская скорость дельфинов.Приходилось и тщательно следить за питанием. Например, за всё это время он съел полтысячи бананов. А еще подсчитал: с момента старта сжег 505 тысяч калорий, то есть примерно по три с половиной тысячи в день. После финиша сказал, что скоро придумает для себя какое-нибудь новое испытание.