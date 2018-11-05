В Москве состоялся матч 13-го тура чемпионата России по футболу между столичным Спартаком и екатеринбургским Уралом. Гости обыграли хозяев поля со счетом 2:1 и поднялись на 9-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В Москве состоялся матч 13-го тура чемпионата России по футболу между столичным "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом". Гости обыграли хозяев поля со счетом 2:1 и поднялись на 8-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.В первом тайме единственный гол забил болгарский полузащитник "Урала" Николай Димитров, здорово перебросив стенку со штрафного удара. После перерыва форвард "Спартака" Луис Адриано сравнял счет, однако уже через две минуты гости снова вышли вперед. За гостей отличился нападающий Андрей Панюков. Этот гол оказался победным."Урал" набрал 16 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 19 баллами остался на 6-й позиции.