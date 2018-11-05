Нарушений общественного порядка и угроз общественной безопасности не допущено.

4 ноября 2018 года на территории 27 населенных пунктов Владимирской области прошло более 30 публичных и массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства, в которых приняли участие более 5800 человек. Полицейскими региона обеспечен правопорядок и общественная безопасность при проведении мероприятий.В обеспечении правопорядка и безопасности были задействованы 215 сотрудников органов внутренних дел, 16 сотрудников Росгвардии, 43 народных дружинника, 11 сотрудников частных охранных организаций, 22 представителя казачьих обществ.При проведении мероприятий нарушений общественного порядка и угроз общественной безопасности не допущено.