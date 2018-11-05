Совместно с воспитателями детского сада инспекторы ГИБДД рассказали ребятам об истории создания транспорта...

В дошкольном отделении ГБОУ «Школа № 109» инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели с детьми викторину по Правилам дорожного движения.Совместно с воспитателями детского сада инспекторы ГИБДД рассказали ребятам об истории создания транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции провели с малышами увлекательную игру, в процессе которой изучали дорожные знаки и правила безопасного поведения на улице, во дворах и на проезжей части.Малыши тоже подготовили для гостей приятный сюрприз: тематические стихотворения о сигналах светофора и дорожных знаках.В завершение урока инспекторы дорожно-патрульной службы провели интерактивную викторину. Ребята отвечали на вопросы и обсуждали различные дорожные ситуации. В конце встречи малыши хором пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81