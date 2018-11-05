Главный тренер екатеринбургского Урала Дмитрий Парфенов дал оценку игре своей команды в матче против московского Спартака. Он заявил, что для него не было принципиальным победить именно красно-белых. Также специалист сообщил, что его футболисты выполнили тренерскую установку.

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов дал оценку игре своей команды в матче против московского "Спартака". Он заявил, что для него не было принципиальным победить именно красно-белых. Также специалист сообщил, что его футболисты выполнили тренерскую установку."Никаких принципиальных матчей нет, нам не было принципиально выиграть именно у "Спартака". Нужно было победить, и победить командными действиями. То, что сделала команда. Они выполнили то, о чем договаривались", — цитирует Парфенова "Спорт-экспресс".Кроме того, он признался, что ему было сложно угадать стартовый состав соперника. "Спартак" играет по одной схеме, как обычно, вопрос был в исполнителях", — отметил наставник екатеринбургской команды.4 ноября в матче 13-го тура "Урал" обыграл в гостях московский "Спартак" со счетом 2:1.