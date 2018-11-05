Почти 300 человек стали заложниками сломавшейся канатной дороги на одном из склонов Домбая.

Почти 300 человек стали заложниками сломавшейся канатной дороги на одном из склонов Домбая. Об инциденте сообщает региональное управление МЧС.Канатная дорога остановилась из-за неполадок с электронным управлением, уточняется в сообщении.Спуск людей ведется силами спасателей Карачаево-Черкесии в порядке "живой очереди", на вершине склона остаются порядка 300 человек. О пострадавших пока ничего не сообщается.