Обвинение предъявлено 47-летнему жителю города Лакинска.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя города Лакинска. Мужчина обвиняется в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.Автомобиль марки «GREAT WALL» под управлением местного жителя был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району в начале октября текущего года в городе Лакинске. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Предположения инспекторов подтвердили результаты освидетельствования.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. Свою вину фигурант отрицать не стал. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.