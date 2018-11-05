Сотрудники полиции напомнили жителям районного центра о необходимости быть внимательными и законопослушными участниками дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району в рамках профилактической операции «Пешеход» провели ряд мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.На улицах города сотрудники ОГИБДД организовали рейды у пешеходных переходов. Полицейские обращались к горожанам, напоминая о необходимости переходить проезжую часть только по специально отведенным для этого участкам, быть внимательными и в темное время суток использовать световозвращающие элементы. Не остались без внимания и водители. Инспекторы напомнили автолюбителям требования Правил дорожного движения, касающиеся предоставления преимущества пешеходам при движении и соблюдения установленного скоростного режима.В рамках операции была проведена профилактическая беседа с ребятами, отдыхающими в лагере дневного пребывания «Лира» общеобразовательной школы №2 города Вязники. Инспектор рассказал ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения, напомнил, как правильно вести себя при переходе проезжей части, чтобы не стать участником дорожного происшествия, а также помог вспомнить значение некоторых дорожных знаков.Завершая беседу, госавтоинспектор вручил школьникам полезные подарки - световозращающие элементы.