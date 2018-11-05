Пользуясь отсутствием хозяев, мужчины проникали в постройки, откуда похищали продукты питания, алкоголь и столовые предметы.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району завершены расследования двух уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Обвинение предъявлено двум местным жителям.По версии следствия, в сентябре текущего года 43-летний житель Кольчугино, взломав входную дверь, незаконно проник в дачный дом местной жительницы, откуда похитил алкоголь и продукты питания.Аналогичным образом проник в чужой дачный дом и 29-летний кольчугинец, похитивший бытовые и столовые предметы.Оба фигуранта были задержаны оперативными сотрудниками на территории города, спустя несколько дней после поступивших в полицию заявлений и дали признательные показания.В настоящее время материалы уголовных дел направлены для рассмотрения в Кольчугинский городской суд для рассмотрения по существу.