Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Беспилотники атаковали объект энергетической инфраструктуры в пригороде Владимира. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Специалисты уже работают на месте. Как только рассветет, они приступят к ликвидации последствий удара.Администрация города : все системы жизнеобеспечения Владимира работают в штатном режиме. При этом угроза новых атак дронов сохраняется. Власти просят жителей сохранять спокойствие, но соблюдать меры безопасности.В связи с проведением аварийных работ, временно изменилось движение транспорта в микрорайоне Энергетик. Автомобилисты следуют по объездному маршруту.