Во Владимирской области фельдшера станции скорой медицинской помощи будут судить за незаконную передачу конфиденциальной информации. Медработник систематически передавал данные об умерших владелице ритуального агентства. По данным региональной прокуратуры, в мае 2024 года фельдшер договорился с хозяйкой ритуальной фирмы, что будет сообщать ей о вызовах, связанных со смертью. Следующие 10 месяцев он пересылал через мессенджер адреса