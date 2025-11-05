Во вторник, 4 ноября, на Площади воинской славы в Коврове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню народного единства.

Во вторник, 4 ноября, на Площади воинской славы в Коврове состоялось торжество, посвящённое Дню народного единства. Участие в мероприятии принял депутат Госдумы РФ от Владимирской области Игорь Игошин и рассказал об этом на своей в соцсети.Как отметил парламентарий, Ковров является небольшим воплощением нашей страны, где живут представители разных национальностей и конфессий, объединённые русским языком и чувством патриотизма. В День народного единства горожане, которые любят Россию и чтят её историю, поздравляли друг друга и желали стране дальнейшего развития и процветания.«Ещё раз поздравляю вас, уважаемые земляки, с праздником! Будьте здоровы и счастливы!» — пожелал жителям депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.