стихотворение Арсения Смолина «Многонациональная Россия» Россия огромна – леса, реки, горы,В ней издавна жили племена и народы,Русские люди, татары, чуваши,Хватает всем места на Родине нашей! Во Владимирской области стартовала X Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», организатором которой является Федеральное агентство по делам национальностей. Торжественное открытие состоялось на региональной площадке в областном Доме Дружбы народов.