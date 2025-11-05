На мясокомбинат принимают дегустатора колбасных изделий. Устроили ему тест, собралась целая комиссия во главе с директором. Завязали глаза, посадили на стульчик и попрасили язык высунуть. Проводят батоном колбасы по языку а он угадывает.
Провели первый раз, он (смакуя):
-м-м-м, ням-ням-ням,...Докторская особая, Черкизовский мясокомбинат!
Все: -Вау! Правильно!
Провили второй раз, он опять:
-м-м-м, ням-ням-ням,...Московская деликатесная, Микояновский мясокомбинат!
Все: -Вау!
Ну и так несколько раз пока директор не попросил секретаршу: - Ты, говорит, пиписькой своей ему по языку проведи, посмотрим, какой он дегустатор.
Ну та и провела. Дегустатор:
-м-м-м.... ням-ням-ням....м-м-м-...Пододольская....Подольская...Подольская...Подо-о-ольская 16,
