Рак лёгкого – самый распространённый вид рака в мире и ведущая причина смертности от онкологических заболеваний. Когда-то он считался преимущественно мужским заболеванием, однако в последние годы наблюдается рост числа случаев у женщин. Подробнее об этом недуге рассказал торакальный хирург Владимирского онкодиспансера Алексей Воронов.Причины и факторы рискаОпухолевые клетки трансформируются из здоровых под влиянием различных канцерогенов и других факторов риска, среди которых особенно выделяют курение (как активное, так пассивное), ионизирующую радиацию (излучение, предшествующую лучевую терапию), канцерогены (такие как асбест или мышьяк), вирусные инфекции и хронические заболевания органов дыхания, а также наследственность.По словам Алексея Воронова, в основной группе заболевших мужчины – курильщики со стажем в возрасте от 50 до 80 лет. У данной категории фиксируют 60–70% всех случаев рака лёгких, летальность при этом достигает 70–90%. Кстати, вейпы не менее опасны, чем обычные сигареты, из-за широкого спектра химических веществ в их составе. Несмотря на малое количество исследований, их негативное влияние на лёгкие не вызывает сомнений.Не затягивать с лечениемЭффективность лечения напрямую зависит от стадии заболевания. На ранних стадиях возможно хирургическое удаление части или всего лёгкого, часто в сочетании с химиотерапией. При неоперабельном раке применяется химиотерапия или химиолучевая терапия.– На сегодняшний день существуют и новые методы лечения рака лёгкого – гормональная и таргетная терапия, однако их использование возможно не всегда из-за специфики опухоли, – уточнил торакальный хирург.Классическая триадаКлассическая триада симптомов рака лёгкого – кашель, одышка, кровохарканье. Однако чаще всего они возникают, когда болезнь уже запущена. Как правило, на ранних стадиях рак протекает незаметно. Поэтому крайне важно регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию. Судите сами: до 60% онкологических поражений лёгких выявляется во время профилактической флюорографии. При появлении хоть одного из симптомов следует немедленно обратиться к врачу, который может назначить компьютерную томографию и бронхоскопию.Алексей Воронов также рекомендует не пренебрегать здоровым образом жизни: правильно питаться, заниматься физкультурой и спортом, также отказаться от курения, включая вейпы и электронные сигареты.– Рак лёгких – это заболевание, которое можно предотвратить и победить, если вовремя распознать симптомы и принять необходимые меры, – заключил доктор.