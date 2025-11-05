Депутаты приняли в первом чтении проект с 12 «заведомо невыполнимыми» критериями для присоединения садовых товариществ к населенным пунктам. Зампрокурора области жестко раскритиковал инициативу, назвав её заботой властей о себе.

На октябрьском заседании Законодательного Собрания Владимирской области в первом чтении был принят проект закона, устанавливающий критерии для включения территорий садоводства и огородничества (СНТ) в черту населённых пунктов. Обсуждение документа, разработанного правительством области по поручению губернатора Александра Авдеева, вылилось в публичную критику и скандал.Закон содержит 12 требований, которые должны быть выполнены одновременно для положительного решения. Среди них — регистрация не менее 80% жилых домов и письменное согласие всех собственников. Заместитель прокурора области Антон Жуков жестко раскритиковал инициативу, заявив, что власти заботятся не о населении, а о себе, создавая заведомо невыполнимые условия, и предложил провести пилотный эксперимент.Министр сельского хозяйства Олег Пугаев, представлявший законопроект, пояснил, что муниципалитеты категорически против присоединения СНТ из-за нежелания нести дополнительные расходы на содержание инфраструктуры. Некоторые депутаты сравнили ситуацию с почтальоном Печкиным, который принёс посылку, но не отдает из-за отсутствия документов. В итоге закон был принят в первом чтении 36 голосами при двух воздержавшихся.Ранее сообщалось, что