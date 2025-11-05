Автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком.

Во Владимирской области на 201-м километре трассы М-7 «Волга» произошло серьезное ДТП: легковой автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали три человека, которым потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили вСотрудники аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области оперативно прибыли на место происшествия. Они оказали помощь пострадавшим, эвакуировали их из поврежденного автомобиля и передали медикам скорой помощи. Также спасатели отключили аккумулятор машины, чтобы предотвратить дальнейшие риски.В легковом автомобиле находились не только люди, но и животные: две собаки и котенок. Все они были успешно спасены и переданы кинологу для временной передержки.