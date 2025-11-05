Трудовые права мужчины были полностью восстановлены.

Во Владимире прокуратура восстановила на работе участника спецоперации, которого незаконно уволили после заключения контракта с Минобороны. Об этомЖена бойца обратилась в надзорное ведомство после того, как мужа, уведомившего работодателя об убытии, уволили за прогул. Прокуроры установили, что трудовой договор не был приостановлен, как того требует закон.После внесения представления приказ об увольнении отменили, а трудовые права мужчины были полностью восстановлены.