Через день после сотворения райского сада Адам звонит Господу Богу:
- Боже, у меня проблема. Я очень одинок.
- Ну что-ж, Адам, на этот случай у меня есть изумительное решение. Я сотворю для тебя женщину!
- А что такое женщина?
- Женщина - это самое умное и прекрасное существо. Она будет настолько мудра, что почувствует, чего ты хочешь, еще до того, как ты это задумаешь. Ее прелесть превзойдет красоту всех небесных и земных созданий. Она будет твоим преданнейшим другом и соратником, - говорит Адаму голос с небес.
- Звучит колоссально, - восхищается Адам.
- Она будет такой, но... тебе, Адам, за это придется расплачиваться.
- Во сколько же эта женщина мне обойдется?
- Тебе надо будет лишиться одной ноги, одной руки, одного уха и одного глаза.
