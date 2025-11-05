Ограничение направлено на защиту здоровья граждан от табачного дыма.

В Александрове Владимирской области магазину «Бристоль» запретили продавать табачные изделия, так как он находится слишком близко к детскому саду № 2. Об этом сообщаетЭто решение вынес Канавинский районный суд Нижнего Новгорода. Ограничение направлено на защиту здоровья граждан от табачного дыма и снижение потребления табачной продукции.Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.