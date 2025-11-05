Оказалось, что в реке превышение ПДК аммонийного азота, нитритов, фосфатов и других загрязнителей в 2-6 раз.

Во Владимирской области Кольчугинская межрайонная прокуратура и Росрыболовство проверили сообщения о гибели рыбы в реке Пекша у деревни Троица. Там обнаружили мертвую плотву, окуня, щуку, жереха и голавля. Вода в реке была неестественного темно-синего цвета и источала гнилостный запах. ПодробностиАнализы, проведенные ВНИРО, показали превышение ПДК аммонийного азота, нитритов, фосфатов и других загрязнителей в 2-6 раз, что и стало причиной уничтожения рыбных запасов. Ущерб составил более 2,2 миллиона рублей.Материалы проверки направлены в ОМВД России по Кольчугинскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение водного объекта, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам). Прокуратура контролирует ход дела.