В Красной Горбатке после масштабного ремонта вновь открыл свои двери бассейн Детского спортивного центра. Обновлённое оборудование и отремонтированные помещения готовы принимать

В Красной Горбатке после масштабного ремонта вновь открыл свои двери бассейн Детского спортивного центра. Обновлённое оборудование и отремонтированные помещения готовы принимать посетителей для тренировок и свободного плавания. Об этом сообщили в облправительстве. В рамках ремонта была полностью заменена насосная и фильтрующая аппаратура, отремонтированы раздевалки, гардероб и душевые. Для обеспечения безопасности посетителей уложены новые противоскользящие покрытия.