В память о жителях села Глухово, погибших в Великой Отечественной войне, возле церкви Илии Пророка высадили яблоневый сад из 120 деревьев и установили камень памяти. Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр посетил село 3 ноября и совершил освящение памятного камня и сада Победы. На мероприятии присутствовали жители села, глава округа Александр Разов и меценат Вадим Задорожный.