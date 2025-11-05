Капитальный ремонт проводился в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Завершены масштабные работы по реконструкции плотины на реке Каменке в Суздале. Капитальный ремонт проводился в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», в правительстве области.Гидротехническое сооружение построили в 1974 году, и оно сильно износилось. Специалисты обнаружили трещины и повреждения бетонных элементов, устаревшую систему водозабора. Ремонт занял около двух лет и включал полную замену опорных частей плотины, восстановление подпорной стенки и обновление системы водоснабжения.По словам руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталии Сологуб, теперь реконструкция обеспечит защиту от возможных подтоплений жителям близлежащих районов и посетителям исторических мест. Дополнительно ремонт способствует активному развитию туризма вокруг восстановленного объекта.Финансирование ремонтных мероприятий составило порядка 97 млн рублей, выделенных федеральным бюджетом. Эти меры позволят повысить уровень экологической безопасности и комфорт проживания более чем трех тысяч местных жителей и многочисленных приезжих туристов.Кроме того, в ближайшее время планируется продолжить работу над другими объектами водного хозяйства региона, включая проекты восстановления рек и озер.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .