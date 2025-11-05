В Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале начала работу уникальная экспозиция, посвящённая национальному герою России, князю Дмитрию Пожарскому. Посетители смогут познакомиться с его жизнью,

В Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале начала работу уникальная экспозиция, посвящённая национальному герою России, князю Дмитрию Пожарскому. Посетители смогут познакомиться с его жизнью, ролью в истории и связью с монастырём через ценные исторические предметы. Об этом рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Выставка представляет собой собрание мемориальных предметов XVII века из фондов музея-заповедника, связанных с князем Пожарским.