Священный Синод Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Кирилла принял важное решение для Владимирской области. На заседании, в котором участвовал и митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, было удовлетворено прошение об открытии Илиинского женского монастыря в селе Санино Суздальского района. Об этомНовую обитель возглавит монахиня Иоанна (Лопина), утвержденная Синодом на должность игумении.Напомним, ранее мы писали, что