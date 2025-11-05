Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии Илиинского женского монастыря в селе Санино Суздальского района. Возглавит новую обитель монахиня Иоанна (Лопина). Об

Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии Илиинского женского монастыря в селе Санино Суздальского района. Возглавит новую обитель монахиня Иоанна (Лопина). Об этом сообщили в пресс-службе Владимирской епархии. Решение было принято на заседании Синода под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее митрополит Владимирский и Суздальский Никандр обратился с прошением об