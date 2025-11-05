Оторвало на войне парню руки , приходит он к фирме по протезам , спрашивает :
Парень - У вас есть руки какие для меня .
Доктор - Да есть, вот плассмасовые есть ,надо ?
Парень - Пфф я тебе что манекен какой-то , давай другие
Доктор - Ну есть ещё деревянные
Парень - Не , я тебе что буратино что ли , давай другие
Доктор - Ладно , есть железные руки
Парень - Не , я тебе что Терминатор какой, другие хачу .
Доктор - Есть конешно другие , но очень дорого , Золотые называються
Парень - Да деньги есть , а что за руки - то ?
Доктор - А они всё за тебя делают, что скажеш то и делают .
Парень - Да давай беру ети .
Зделали ему руки , приходит он дамой , Ех поесть бы ?
Зашел на кухню , руки хоп хоп хоп , всё в лучем виде зделали лучше чем в рес
