Подтверждено 98 новых случаев.

Во Владимирской области за неделю с 27 октября по 2 ноября зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом на 14,8%. За этот период подтверждено 98 новых случаев, тогда как на прошлой неделе их было 115. Об этомЛидером по числу заболевших стал Ковровский район с 30 случаями. Далее следуют Владимир (21 заболевший) и Муромский район (12 случаев). В остальных районах выявлено менее 10 заболевших: от 1 в Александровском, Вязниковском и Суздальском до 7 в Гороховецком.Большинство заболевших (95,9%) перенесли болезнь в легкой форме ОРВИ, у 4,1% развилась внебольничная пневмония.