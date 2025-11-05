Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Владимирская область вновь оказалась в стороне от официальных сводок Минобороны о ночных атаках беспилотников, хотя один из объектов в регионе все же пострадал. Ранее утром губернатор Александр Авдеев , что дроны атаковали энергообъект в пригороде Владимира.В течение ночи системы ПВО, военного ведомства, перехватили и уничтожили 40 украинских дронов над семью регионами. Однако Владимирская область в этом списке снова не значится.При этом в микрорайоне Энергетик под Владимиром власти ввели временное ограничение движения транспорта и организовали объезд.Администрация города , что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, но призывает жителей сохранять бдительность. При обнаружении обломков беспилотников горожанам нельзя к ним приближаться, а нужно сразу сообщать по номеру 112.