Артём Ратников, автор телеграм-канала «Молодой 2.0», стал единственным представителем Владимирской области на Международном форуме «Россия – спортивная держава». Он представит регион, популяризируя активный образ жизни среди молодежи. На форуме Артём Ратников будет способствовать развитию диалога между молодежью, властью и спортивным сообществом. Перед форумом блогер посетил Самарскую область, где ознакомился с проектами в сфере молодежной политики