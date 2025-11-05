В целях безопасности пешеходов в областном центре продолжают возводить металлические конструкции на перекрёстках и других особо сложных дорожных участках, сообщают в региональном

В целях безопасности пешеходов в областном центре продолжают возводить металлические конструкции на перекрёстках и других особо сложных дорожных участках, сообщают в региональном Минтрансе. Ограждения появились:– в районе перекрёстка пр. Строителей – ул. Мира;– в районе перекрёстка пр. Строителей – ул. Белоконской;– в районе д.11 по пр. Строителей;– в районе д.23 пр. Строителей;– в районе д.20-а