Продолжается работа по улучшению транспортной инфраструктуры Владимира. В 2025 году общий объем дорожных ремонтов составил почти четыре километра. Уже завершены мероприятия на участках популярных улиц, таких как Дворянская, Большая Нижегородская, Добросельская, Тракторная и Юрьевская, а также на рокадной трассе.На многих отремонтированных участках расположены основные достопримечательности города. Например, на отреставрированном участке Дворянской улицы находится один из старейших торговых комплексов Владимира и учебные заведения, сохранившиеся с XIX века. Ещё одно значимое здание – Государственная инженерно-техническая школа имени Дмитрия Советкина, основанная на пожертвование известного предпринимателя Мальцова и представляющая собой уникальный образец старинной архитектуры.На ряде участков установлено современное металлическое ограждение, обновлён бордюрный камень, благоустроены тротуары. Для удобства пешеходов использованы специальные покрытия и улучшенная дорожная разметка, отражающая свет фар автомобилей.Теперь список пополнился новым объектом – участком улицы Белоконской длиной примерно восемьсот метров. Рабочие приступили к работам от пересечения с улицей Горького до дома 18 по Белоконской, в правтельстве области.