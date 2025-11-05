Теперь за нарушения при подготовке к зиме юрлица могут получить штраф до 40 тысяч рублей.

С 6 ноября управляющие компании и теплоснабжающие организации, ответственные за тепло в домах жителей Владимирской области, будут платить за несвоевременную подготовку к отопительному сезону. Новое постановление начнет действовать во всех регионах России. Об этомТеперь за нарушения при подготовке к зиме юрлица могут получить штраф до 40 тысяч рублей. Должностные лица, включая руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, заплатят от 5 до 10 тысяч рублей за неустраненные вовремя неполадки.Цель нового закона – обеспечить своевременное и качественное теплоснабжение.