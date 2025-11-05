В дни ноябрьских праздников Горьковская железная дорога запустила уникальный ретропоезд на паровой тяге, курсировавший между Владимиром и Гусь-Хрустальным. За четыре дня путешествие

В дни ноябрьских праздников Горьковская железная дорога запустила уникальный ретропоезд на паровой тяге, курсировавший между Владимиром и Гусь-Хрустальным. За четыре дня путешествие совершили около 500 пассажиров, насладившихся поездкой и экскурсией по городу. Об этом поделились в пресс-службе Горьковской железной дороги – филиал ОАО «РЖД». Поезд, работавший на паровозной тяге, совершил четыре рейса. По прибытии в