За первые шесть месяцев 2025 года во Владимирской области зарегистрировали 22 случая бешенства. Основными переносчиками опасного заболевания, как и прежде, стали лисы, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Для сдерживания распространения вируса в дикой природе специалисты применили специальную тактику. На особо охраняемых природных территориях региона были разложены капсулы с вакциной, привлекательные для животных по запаху и вкусу.