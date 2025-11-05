Основными переносчиками по традиции стали лисы.

Во Владимирской области за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 22 случая бешенства. Об этомОсновными переносчиками по традиции стали лисы. Для борьбы с распространением вируса в дикой природе, специалисты раскладывают в особо охраняемых зонах вакцину, спрятанную в аппетитные для животных капсулы.Очень важно не трогать и не перемещать найденные приманки, а также не давать их домашним питомцам – это ключевая мера профилактики и предотвращения новых вспышек заболевания.