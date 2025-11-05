Во Владимирской области подвели итоги второго этапа масштабной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025». В ходе рейдов правоохранители проверили стройки, производства, торговые

Во Владимирской области подвели итоги второго этапа масштабной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025». В ходе рейдов правоохранители проверили стройки, производства, торговые точки и места компактного проживания иностранных граждан на предмет соблюдения миграционного законодательства. По результатам проверок выявлено 242 административных нарушений, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Более 200 случаев – нарушение режима пребывания и правил трудовой деятельности иностранцев.