На Кубке России по горному бегу в Москве блестяще выступили воспитанники владимирской СШОР №4 по лёгкой атлетике. Братья Определенновы Тимур и Егор заняли 1 и 2 места на дистанции 4 км среди юношей до 18 лет. По итогам пяти этапов Гран-При России, братья возглавили рейтинг в своей возрастной группе. Тимур стал абсолютным победителем общего зачёта,