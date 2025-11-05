На это администрация приняла новые правила.

В Суздале Владимирской области нарастает напряжение вокруг гужевого транспорта. Местные жители жалуются на стихийные стоянки, мусор и шум от повозок. Особенно много проблем на улице Кремлевской, где лошади без калоприемников оставляют беспорядок прямо напротив Успенского храма и детских учреждений, а громкая музыка из повозок мешает покою.В ответ на это администрация приняла новые правила: стоянка гужевого транспорта теперь запрещена у храма и детских учреждений, но разрешена у Городского сада и Архиерейских палат.Как , в течение месяца ожидаются рейды с участием полиции и прокуратуры. Владельцев лошадей обяжут заключать договоры на уборку и вывоз отходов. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы, а в перспективе может быть введен и полный запрет на движение повозок по городу.