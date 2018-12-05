6 декабря председатель правительства России Дмитрий Медведев подведет итоги года в большом интервью пяти российским телеканалам. Передача Разговор с Дмитрием Медведевым выйдет в эфир в 12.00 на телеканале Россия 1. Также прямую трансляцию будут вести Россия 24, Вести.Ru.

6 декабря председатель правительства России Дмитрий Медведев подведет итоги года в большом интервью пяти российским телеканалам.Передача "Разговор с Дмитрием Медведевым" выйдет в эфир в 12.00 на телеканале "Россия 1". Также прямую трансляцию будут вести "Россия 24", 33Live.RuRu.Федеральные каналы будут представлять Сергей Брилев ("Россия 1"), Петр Толстой ("Первый канал"), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК). Среди телеканалов на этот раз будет один региональный — "Томское время", от него свои вопросы премьеру задаст Ирита Минина, автор программы "Лично знаком".Как сообщила пресс-служба правительства, интервью премьер-министра будут впервые транслировать в соцсети "ВКонтакте" и в YouTube. Основные текстовые тезисы интервью традиционно будут публиковаться в Twitter правительства России на русском и английском языках. Фоторепортаж появится в Instagram. Публикации об интервью Медведева в соцсетях можно будет отслеживать по хэштегу #МедведевИнтервью.