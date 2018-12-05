Дальний стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел беспрецедентный разведывательный полет у российской границы. С украинской территории он шпионил за ситуацией в Белгородской области. Мониторивший ситуации на линии разграничения в Донбассе дрон отклонился от обычного курса.

Дальний стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел беспрецедентный разведывательный полет у российской границы. С украинской территории он шпионил за ситуацией в Белгородской области. Мониторивший ситуации на линии разграничения в Донбассе дрон отклонился от обычного курса.Он появился в небе над Харьковом, сообщает "Интерфакс". А затем более 150 километров следовал вдоль границы с Россией. К границе России стратегический разведчик подходил на расстояние от 37 до 40 километров.Американские беспилотники регулярно совершали кратковременные подлеты на расстояние приблизительно от 40 до 60 километров к граничащим с Луганской областью Украины районам российских Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Но никогда ранее специальных пролетов вдоль российских границ американцы не предпринимали.RQ-4B Global Hawk ведет разведку на глубину более 450 километров. Поэтому он мог наблюдать за обширной территорией вдали от границы. Global Hawk — самый большой в мире разведывательный беспилотник. На его борту есть камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов.Взлетная масса дрона 15 тонн, а размах крыла – около 40 метров. Он может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров. Стоимость этого чуда техники составляет 140 миллионов долларов, в каждый час полета обходится американским налогоплательщикам в 31 тысячу баксов.Беспилотник RQ-4B в 2018 году неоднократно использовался для проведения разведки вблизи территорий ДНР и ЛНР, вблизи российских Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, а также вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.