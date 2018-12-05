Голливудская актриса Анджелина Джоли считает, что проблема
сексуального насилия касается всех полов. Она не боится открыто разговаривать со своими детьми о столь важной и актуальной теме.
Голливудская актриса Анджелина Джоли считает, что проблема
сексуального насилия касается всех полов. Она не боится открыто разговаривать со своими детьми о столь важной и актуальной теме.
Звезда утверждает, что всех жертв сексуального насилия преследует
клеймо позора. "Тема сексуального насилия все еще считается запретной. С пострадавшими
женщинами и мужчинами, детьми, рожденными от насильников, обращаются так, как
будто они сами виноваты в преступлении. Их отвергают окружающие, пока сами злоумышленники
остаются безнаказанными", – поделилась Анджелина. Она считает, что ситуация "должна
поменяться", и избавление от предрассудков должно стать важным шагом вперед.
Джоли регулярно принимает участие в гуманитарных
миссиях по всему миру. Но актриса уверена, что решение проблемы начинается с собственного дома. Она не боится разговаривать с детьми на эту тему. "Я не просто
говорю с дочерьми. Я говорю с ними и их братьями", – сообщила она.
Звезда добавила,
что "это не только женская проблема", над ее решением должны "совместно работать
женщины и мужчины". По мнению Анджелины, людям, которые совершают подобные преступления, "нужно напомнить о том, что значит быть настоящим мужчиной и состоять в здоровых
отношениях с женщиной".
Напомним, что в ноябре Джоли выступила с речью на кинофестивале PSVI
Film Festival, цель которого – повышение уровня осведомленности людей о
сексуальном насилии в странах, где происходят вооруженные конфликты, а также
призыв к борьбе с такими преступлениями. Она уверена, что для изменения законов и уничтожения предрассудков по отношению к жертвам сексуального насилия, "потребуется много лет".