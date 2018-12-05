Голливудская актриса Анджелина Джоли считает, что проблема сексуального насилия касается всех полов. Она не боится открыто разговаривать со своими детьми о столь важной и актуальной теме.

Голливудская актриса Анджелина Джоли считает, что проблемасексуального насилия касается всех полов. Она не боится открыто разговаривать со своими детьми о столь важной и актуальной теме.Звезда утверждает, что всех жертв сексуального насилия преследуетклеймо позора. "Тема сексуального насилия все еще считается запретной. С пострадавшимиженщинами и мужчинами, детьми, рожденными от насильников, обращаются так, какбудто они сами виноваты в преступлении. Их отвергают окружающие, пока сами злоумышленникиостаются безнаказанными", – поделилась Анджелина. Она считает, что ситуация "должнапоменяться", и избавление от предрассудков должно стать важным шагом вперед.Джоли регулярно принимает участие в гуманитарныхмиссиях по всему миру. Но актриса уверена, что решение проблемы начинается с собственного дома. Она не боится разговаривать с детьми на эту тему. "Я не простоговорю с дочерьми. Я говорю с ними и их братьями", – сообщила она.Звезда добавила,что "это не только женская проблема", над ее решением должны "совместно работатьженщины и мужчины". По мнению Анджелины, людям, которые совершают подобные преступления, "нужно напомнить о том, что значит быть настоящим мужчиной и состоять в здоровыхотношениях с женщиной".Напомним, что в ноябре Джоли выступила с речью на кинофестивале PSVIFilm Festival, цель которого – повышение уровня осведомленности людей осексуальном насилии в странах, где происходят вооруженные конфликты, а такжепризыв к борьбе с такими преступлениями. Она уверена, что для изменения законов и уничтожения предрассудков по отношению к жертвам сексуального насилия, "потребуется много лет".