Производитель аудиотехники Bose открыл прием предзаказов на солнцезащитные очки Frame с функциями дополненной реальности. В США их можно купить за $199. Новинка доступна с угловатыми либо круглыми линзами, блокирует УФ-излучение и весит около 45 граммов.

Производитель аудиотехники Bose открыл прием предзаказов на солнцезащитные очки Frame с функциями дополненной реальности. В США их можно купить за $199. Новинка доступна с угловатыми либо круглыми линзами, блокирует УФ-излучение и весит около 45 граммов.Frame совмещают в себе функции очков, наушников и AR-устройства. В отличие от Google Glass и других AR-гаджетов, накладывающих виртуальные объекты поверх реальных, новинка не имеет ни экрана, ни камеры: она "общается" со своим владельцем посредством звука, а не картинки.Аппарат располагает встроенным микрофоном и двумя узконаправленными динамиками, встроенными в прямо дужки, что позволяет незаметно от окружающих слушать музыку, общаться по телефону, отдавать команды "Ассистенту" Google или Siri. Управляются AR-очки жестами: при поступлении телефонного звонка пользователь может кивнуть головой, чтобы снять трубку, или покачать ею и сбросить вызов. Батареи Frame хватит на 3,5 часа прослушивания музыки и 12 часов в режиме ожидания.∎AR-очки Bose используют звук вместо изображений читайте такжеПредставляя проект на фестивале South by Southwest (SXSW) весной, в Bose заявляли, что AR-платформа позволит разработчикам как угодно задействовать возможности очков. Взглянув, например, на здание, вывеску или уличный указатель, пользователь сможет получить описание, режим работы, отзывы и прочую контекстную аудиоинформацию. Однако к моменту выхода Frame ни одного AR-приложения готово не будет. Больше деталей о платформе в компании пообещали рассказать на SXSW в марте следующего года.