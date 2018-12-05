В московском Доме Пашкова прошла торжественная церемония награждения литературной премией Большая книга. Первое место получила за роман Памяти памяти Мария Степанова. Писательница была просто огорошена своей победой. Она призналась, что в шорт-лист премии вошло много прекрасных книг.

В московском Доме Пашкова прошла торжественная церемония награждения литературной премией "Большая книга". Первое место получила за роман "Памяти памяти" Мария Степанова. Писательница была просто огорошена своей победой. Она призналась, что в шорт-лист премии вошло много прекрасных книг. "И мне было просто приятно постоять рядом с их авторами", — призналась 46-летняя писательница.Мария Степанова – поэтесса, эссеист и писатель. Выпускница Литературного института имени Горького с 2007 по 2012 годы была главным редактором интернет-издания OpenSpace.ru, который писал о современной культуре и искусстве. Она автор книг стихов "Песни северных южан", "Проза Ивана Сидорова", "О близнецах", "Счастье", "Физиология и малая история", сборников эссе "Один, не один, не я", "Против нелюбви" и "Три статьи по поводу".У Марии Степановой в послужном списке уже были премия Пастернака, премия Андрея Белого и ряд других.Второе место жюри "большой книги" присудило за "Бюро проверки" Александру Архангельскому. Бронзовым призером стал Дмитрий Быков с романом "Июнь".Занявший первое место в главном национальном книжном соревновании получает 3 миллиона рублей, серебряное место оценивается в полтора миллиона, в третье "стоит" миллиона рублей.За вклад в литературу на учрежденной в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности" "Большой книге" получила драматург и поэтесса Людмила Петрушевская.Впервые была вручена премия в номинации "Литблог". Лучшим книжным блогером жюри назвало Евгению Лисицыну.Финалистами премии "Большая книга" в 2018 году также стали Александр Винокуров с "Людьми черного дракона", Евгений Гришковец с мемуарным романом "Театр отчаяния. Отчаянный театр", Олег Ермаков и его "Радуга и Вереск", а также Ольга Славникова с романом "Прыжок в длину" и "Рецепты сотворения мира" Андрея Филимонова.