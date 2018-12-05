Со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске впервые в российской истории пройдет зимняя Универсиада. Ранее Россия принимала у себя только летние Студенческие игры, которые проходили в Москве (в 1973 году) и в Казани (в 2013-м). Рассказываем, как Красноярск готовится к соревнованиям.

Со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске впервые в российской истории пройдет зимняя Универсиада. Ранее Россия принимала у себя только летние Студенческие игры, которые проходили в Москве (в 1973 году) и в Казани (в 2013-м).Через три месяца в Красноярске спортсмены из более чем 50 стран мира разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек. По предварительным прогнозам, на Игры приедут более 3000 спортивных делегатов, куда входят атлеты, тренеры, врачи и т.д.Руководитель Дирекции Студенческих игр в Красноярске Максим Уразов рассказал об ожиданиях и подготовке за 100 дней до Зимней универсиады-2019 в интервью @Vesti_Krsk