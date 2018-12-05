6 февраля на площадке ВТБ-Арена состоится премьера шоу Планета Билан. После одной из репетиций с артистом встретился корреспондент Дни.Ру.

6 февраля на площадке "ВТБ-Арена" состоится премьера шоу "Планета Билан". После одной из репетиций с артистом встретился корреспондент "Дни.Ру".Как известно, Билан родом города Усть-Джегута (Карачаево-Черкесская республика). Через год после рождения его семья переехала в Набережные Челны, еще через 5 лет – в город Майский (Кабардино-Балкарская республика). Но в числе 22 городов и 4 стран , в которых покажут шоу Билана, его малой родины нет."Просто там эту программу негде показывать, – пояснил артист "Дни.Ру". – А приехать туда я и так могу в любой момент. Просто с музыкантами"."Скажу вам больше, – продолжает Дима, – я сегодня там прописан. Так случилось, что мне пришлось отказаться от московской регистрации. И сегодня в Кабардино-Балкарии я плачу даже налоги. А это около 10 миллионов в год. Так что с земляками я всегда и душой, и мыслями, и деньгами".Шоу, которое готовит Билан может по размаху превзойти концерт Майкла Джексона, который пел в этих стенах 20 лет назад. Как говорят, только новейшие декорации обошлись продюсеру Билана Яны Рудковский в 10 миллионов, а костюмы еще в 8. Бюджет же всей постановки может перевалить за 40. Билан пообещал, что зрителей ждет "шизофрения" с полетами, снегом, потоками воды и даже двойниками Димы. Не исключено, что в начале программы он даже появится голым, символизируя рождение.