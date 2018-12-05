Матчем в Новосибирске между местной Сибирью и магнитогорским Металлургом стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге. Основное время и овертайм завершились со счетом 0:0, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Матчем в Новосибирске между местной "Сибирью" и магнитогорским "Металлургом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге. Основное время и овертайм завершились со счетом 0:0, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева.Решающий буллит реализовал нападающий новосибирцев Юкка Пельтола. "Сибирь" одержала вторую победу подряд и с 27 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Магнитка" с 50 баллами располагается на четвертой строчке.