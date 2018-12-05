Прямо чистый император Константин! - написал о президенте Украины Петре Порошенко председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Так он прокомментировал заявление Порошенко о дате объединительного собора на Украине.

"Прямо чистый император Константин!" — написал о президенте Украины Петре Порошенко председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Так он прокомментировал заявление Порошенко о дате объединительного собора на Украине.При этом он подчеркнул, что процесс предоставления автокефалии церкви на Украине – политический проект лично президента Петра Порошенко и Константинопольского патриархата. При этом Легойда подчеркнул, что дату собора называет не Константинопольский патриарх Варфоломей или бывший митрополит Филарет, глава раскольнического Киевского патриархата Михаил Денисенко, с которого Константинополь снял анафему, или еще кто-то из глав неканонических образований.Петр Порошенко назначил дату объединительного собора по созданию украинской автокефальной церкви на 15 декабря 2018 года, сообщает ТАСС.Константинопольский патриархат в октябре отменил свое решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Патриарх Варфоломей заявил о восстановлении ставропигии в Киеве – подчинения непосредственно Константинопольскому патриархату.В ответ с 15 октября Синод Русской православной церкви принял решение о прекращении евхаристического общения с Константинополем, отказавшись от совместного служения литургий. Собор епископата Украинской православной церкви. Прошедший 13 ноября в Киево-Печерской лавре, посчитал решения Константинополя по Украине недействительными. Также УПЦ заявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви выступили против смены названия и присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине.