Анастасия Волочкова и Николай Басков вместе вышли в свет. Балерина и золотой голос России снялись на мероприятии, и выражение лица натурального блондина удивило общественность.

Анастасия Волочкова и Николай Басков вместе вышли в свет. Балерина и "золотой голос России" снялись на мероприятии, и выражение лица "натурального блондина" удивило общественность.Анастасия Волочкова и Николай Басков побывали на закрытой премьере мюзикла "Саша/Aleх" режиссера Алексея Сеченова. Там же яркую пару сфотографировали вместе. Затем снимок опубликовала на своей официальной страничке в Instagram балерина. "С моим любимым Колей❤️" – подписала кадр артистка.Почему-то многие подписчики обратили внимание на выражение лица "золотого голоса России". Известный своим веселым нравом, на сей раз "натуральный блондин" был крайне серьезен. Это стало поводом для шуток. "Николяша очень напряжен 😐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Николай что то как лом сглотил) Рад! видимо))))", "Басков всегда такой улыбчивый, фотку эту увидала, правда испугалась за него, что с ним? не там оказался, не успел во время убежать, сочувствую", "Колясик как будто призрака увидел👻 или все-таки чеченца 👖👣??? Коля, ты не переживай ты был the best для Настюхи!!!😊", "Коля явно погорячился! Сейчас уже поздно бежать, попал на коменты Настиных "почитателей" с попкорном!😋😎😂", "Что у Коли с лицом? Он сопротивляется, Но молча))👏" – высказали свои догадки пользователи Сети.Ранее Анастасия Волочкова, чью личную жизнь бурно обсуждают после серии выложенных фото, на которых балерина запечатлена с неким мужчиной, получила неожиданную поддержку со стороны блогера Лены Миро. По ее мнению, Волочкова живет в свое удовольствие и проводит вечера с подтянутым молодым красавцем, тогда как большей части женщин в шоу-бизнесе ради успеха приходится быть рядом с толстыми возрастными мужчинами.