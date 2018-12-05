31-летняя российская модель Галина Миргаева выложила
в Instagram
снимки из спортзала. Девушка активно шлифует фигуру к праздникам.
31-летняя российская модель Галина Миргаева выложила
в Instagram
снимки из спортзала. Девушка активно "шлифует" фигуру к праздникам.
Казалось бы: зачем изнурять
себя тренировками, когда тело и так – образец красоты. Но Галина не
останавливается на достигнутом и совершенствует свои формы.
"Остался
всего лишь месяц, чтобы встретить Новый год в идеальной форме. Сейчас больше
уделяю внимания функциональным тренировкам и кардио, чтобы булочки горели", — написала модель. Она опубликовала три
фото, продемонстрировал свои занятия.
Подписчики тут же
начали обсуждать снимки. Многим они показались сексуальными. "Эротичненько", "Не сожги булочки, а то Новый год не
придет", "Красиво движешься по жизни", "Булочки в порядке!", "Галюся на спорте! Так держать!", "Вы
красотка! Мотивируете!", – прокомментировали кадры фолловеры Миргаевой.
Напомним,
уроженка Перми стала невероятно популярной в соцсети Instagram. Дело в том, что
девушка очень похожа на молодую Анджелину Джоли. Красавица часто радует
подписчиков фотографиями пышной груди. Откровенными
публикациями Миргаевой восхищаются пользователи по всему миру.