31-летняя российская модель Галина Миргаева выложила в Instagram снимки из спортзала. Девушка активно шлифует фигуру к праздникам.

31-летняя российская модель Галина Миргаева выложилав Instagramснимки из спортзала. Девушка активно "шлифует" фигуру к праздникам.Казалось бы: зачем изнурятьсебя тренировками, когда тело и так – образец красоты. Но Галина неостанавливается на достигнутом и совершенствует свои формы."Осталсявсего лишь месяц, чтобы встретить Новый год в идеальной форме. Сейчас большеуделяю внимания функциональным тренировкам и кардио, чтобы булочки горели", — написала модель. Она опубликовала трифото, продемонстрировал свои занятия.Подписчики тут женачали обсуждать снимки. Многим они показались сексуальными. "Эротичненько", "Не сожги булочки, а то Новый год непридет", "Красиво движешься по жизни", "Булочки в порядке!", "Галюся на спорте! Так держать!", "Выкрасотка! Мотивируете!", – прокомментировали кадры фолловеры Миргаевой.Напомним,уроженка Перми стала невероятно популярной в соцсети Instagram. Дело в том, чтодевушка очень похожа на молодую Анджелину Джоли. Красавица часто радуетподписчиков фотографиями пышной груди. Откровеннымипубликациями Миргаевой восхищаются пользователи по всему миру.